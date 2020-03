El popular cantante Mario Hart quiso sumarse a la lucha contra el coronavirus, debido a que sus seguidores se lo piden constantemente y a través de sus redes sociales pidió a tener cuidado con la desinformación sobre esta enfermedad.

“Quiero hacerles una encuesta, reviso mis mensajes y hay gente que me dice que debería estar de alguna manera comunicando un poquito más sobre los que venimos viviendo, el coronavirus", indicó Mario Hart en un video publicado en sus historias de Instagram.

En el clip, el empresario explicó que la información que debe difundirse es la que viene de la mano de los expertos y profesionales.

“Debe venir de mano de los expertos, de los profesionales, de los especialistas en el tema porque lo que sucede mucho es que dan información equivocada, causan confusión”, exclamó.

En ese momento, el artista aprovechó para realizar un mea culpa por anunciar en sus anteriores publicaciones que una prueba rápida para saber si tenías coronavirus consistía en aguantar la respiración por más de diez segundos, la cual era totalmente equivocada.

PUEDES VER Mario Hart disconforme por intervención de la Policía a un ciudadano y su mascota

“Como yo ayer, yo tenía la información de que una prueba para saber si estabas o no infectado era aguantar la respiración por más de diez segundos y si no tosías, no tenías nada. Mucha gente me dijo esa información es falsa”, declaró el artista.

Al respecto, es importante resaltar que según la Organización Mundial de la Salud, los tres síntomas claves para detectar el coronavirus son tos seca, fiebre alta y sensación de no poder respirar.