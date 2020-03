Ethel Pozo revela la estricta rutina que realiza para no contagiarse del coronavirus

Ethel Pozo reveló cómo hace para prevenir el contagio del COVID-19 al salir y regresar de la calle. Debido a su labor en el canal 4, la conductora de América Hoy se traslada de lunes a viernes a las instalaciones de Santa Beatriz para conducir el programa.

En diálogo con un medio local, la hija de Gisela Valcárcel contó la estricta rutina que realiza a diario para no estar infectada del coronavirus. Así también, señaló que sus hijas comprenden estas medidas y el riesgo que tendrían si su madre no realiza el protocolo correspondiente.

“Salgo de mi casa con mascarilla y con guantes. Además, tengo un maletín especial que es el único que traslado, no lo cambio nunca, y al momento de regresar a mi casa, dejo este maletín fuera, en la lavandería, así, no entro cosas de la calle a mi casa”, comentó Ethel Pozo a El Popular.

“Además, apenas regreso, me quito los zapatos y voy directamente a bañarme, y la ropa que me quito la dejo en una bolsa cerrada por 24 horas, pues como me han instruido los especialistas, si esa ropa se traslada a la lavandería, el virus podría llevarse a esta zona. Recién después de esta asepsia saludo a mis hijas”, agregó.

En relación al transporte, la productora sostiene que el canal la recoge muy temprano. “Este vehículo está autorizado, además, tenemos credenciales, también autorizadas. Así, cuando nos para la Policia, que es de dos a tres veces, mostramos todos estos documentos”, señaló.

Ethel Pozo no deja salir a hijas

En otro momento de la conversación, Ethel Pozo contó lo que hace junto a sus hijas para evitar el aburrimiento en casa.

“Ellas estudian desde la casa, desde las siete y media hasta las dos de la tarde, y después de esto nos juntamos para compartir en familia, jugamos juegos de mesa, cocinamos, etc”, añadió la figura de América Televisión.