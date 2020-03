Brian May publica tutorial para tocar Bohemian Rhapsody y otros temas de Queen

Brian May, integrante de la legendaria banda Queen, no dudó en compartir con sus seguidores tutoriales y pequeños conciertos para que se pasen mejor los días de cuarentena, que viven varios países en el mundo, ante el avance del coronavirus.

Días atrás, el músico había realizado -también a través de Instagram- microconciertos, en los cuales interpretó los éxitos de la conocida banda de rock. Además, durante la publicación mostró los accesorios que utiliza para que su característica guitarra suene bien.

En tiempos para quedarse en casa, los músicos se reinventan. Brian May no fue la excepción. El artista ha venido publicando una serie de miniconciertos para sus miles de seguidores, quines no han dudado en pedirle más canciones y publicaciones.

El músico británico publicó tutoriales sobre cómo tocar en guitarra la conocida canción Keep Yourself Alive, estrenada en 1973. El artista mostró los acordes de su guitarra en un video dividido en dos. Juntos alcanzan los casi 6 minutos y medios.

De igual manera, el experimentado guitarrista compartió una clase magistral de ocho minutos sobre cómo tocar el solo de unas de las canciones más populares del rock: Bohemian Rhapsody. Con más de 300 mil reproducciones, el tema fue elogiado por sus fanáticos.

El artista reflexionó sobre la situación que vive el mundo ante el aumento exponencial de casos confirmados por coronavirus. Además agradeció las vistas y los comentarios de las publicaciones que ha realizado.

“Todos debemos ser conscientes del efecto que tenemos en quienes nos rodean, si tenemos tiempo para detenernos y escuchar”, finalizo el guitarrista.