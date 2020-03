Camila Sodi y su hija dieron positivo para coronavirus

Camila Sodi es otra víctima del coronavirus. La actriz mexicana dio a conocer a sus seguidores de redes sociales que ella y su hija son portadoras del COVID-19.

A través de un mensaje en sus historias de Instagram, la artista explicó a los internautas los síntomas que experimentó y les pidió que acaten las medidas de prevención ordenadas por las autoridades.

PUEDES VER Camila Sodi promueve la lectura con imagen ‘censurada’

“Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva”, informó Camila Sodi.

“Entre nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que darnos los tips. No todos presentamos los mismos síntomas, hay gente que tiene fiebre, yo nunca subí de los 37 grados, si tuve dolor de panza. Eso mucha gente no sabe, sentí la panza así como revuelta, con mucho gas, la boca seca”, indicó la sobrina de Thalía.

PUEDES VER Camila Sodi sospecha que tiene coronavirus [VIDEO]

La mexicana de 33 años además se dio el tiempo para dar algunas recomendaciones a sus fans de Instagram y motivarlos a quedarse en sus hogares si es que no presentan síntomas de gravedad.

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba. No vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua. Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”, dijo.

Camila Sodi

Camila Sodi finalizó el mensaje con una motivadora frase de unidad. “Estamos juntos en esto (...) Hagámonos sonreír, es un momento en donde tenemos que tomarnos más ligera la vida”.