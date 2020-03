Brunella Horna muestra cómo pasa sus días de cuarentena junto a Richard Acuña

Brunella Horna, a través de sus redes sociales, le abrió las puertas de su hogar a sus seguidores y mostró cómo vive sus días junto a Richard Acuña durante esta cuarentena. La joven empresaria utilizó su cuenta de Instagram para compartir historias de su rutina de ejercicios y dotes culinarios.

Como se recuerda, hace poco más de una semana el Gobierno ordenó el aislamiento social obligatorio a la población peruana, para frenar la propagación del coronavirus. Esto llevó al cierre de casi todos los comercios, transportes y la cancelación de eventos.

Brunella Horna tiene una relación muy estable con Richard Acuña.

Por tal motivo, la popular ‘Baby Candy’ viene tomando esta medida con responsabilidad. En esta serie de clips, la modelo contó los entrenamientos que realiza junto a Richard Acuña, su actual pareja.

“Hoy día he corrido una hora, estoy empapada, y ahorita he hecho unos ejercicios con una silla y unas ligas que tengo por acá en mi casa. Con lo que tengo he tratado de ingeniármelas para poder entrenar un poco de piernas, que es lo que más entreno yo”, relató hacia sus seguidores.

En otro video, la empresaria mostró talentos desconocidos para muchos. En dicho clip se le observa preparando una lasagna. El resultado también lo compartió en sus historias de Instagram.

En una publicación de la red social, la joven compartió una reflexión de cómo pasa estos días encerrada en casa.

“Siempre tenemos que sacar lo positivo de los problemas. Cuando empezó esta medida, pensé que no iba a aguantar tanto tiempo en mi casa. Pero no esta tan mal, estoy en proceso de volverme una chef experta en comida norteña y hacer deporte todos los días, como siempre quise, pero por mi trabajo siempre se me complicaba”, escribió.