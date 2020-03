Yalitza Aparicio se encuentra en aprietos. La actriz mexicana es acusada por Wendy Ahumada, supuesta expareja de su actual novio, de interponerse en su matrimonio.

Ahumada contó para un medio mexicano que la actriz de la película Roma conoció a André Montes en un baile en la ciudad natal de Aparicio, Tlaxiaco, en Oaxaca.

“André ya me había engañado antes, pero en esta ocasión, como ella era famosa, la verdad no le di importancia”, señaló.

"André pasaba tiempo en el pueblo de Tlaxiaco, donde nació Yalitza, porque él llegó a trabajar un tiempo ahí para su tío y allí fue donde la conoció; recuerdo bien la fecha porque André me mandó unas fotos por WhatsApp, me dijo que fue a un baile de un grupo y que ahí estaba Yalitza”, añadió la mujer.

Yalitza Aparicio y André Montes. Foto: Tv y Notas

Ahumada indicó que Montes le enviaba mensajes mencionando que estuvo con la actriz."Me escribió para decirme ‘estuve bailando con Yalitza’”, reveló.

Según ella, los dos vivían juntos en Ixtapaluca, Estado de México con su hijo. “A veces se quedaba dos semanas allá (Tlaxiaco), pero nunca imaginé que fuera por Yalitza”, acotó para TVyNotas.

Asimismo, la supuesta expareja de Montes contó cuando la mamá de este llevó a la casa a la actriz.

Yalitza Aparicio es la primera mujer indígena en ser nominada a los Oscar por Mejor actriz. (Foto: El Sol de Orizaba)

“En octubre del año pasado, André me dijo que quería que yo sacara un préstamo para hacer el bautizo del niño, así que conseguí 30,000 pesos, pero luego él me salió con que iba a ser su fiesta de cumpleaños y utilizamos el dinero para eso, el 12 de octubre estábamos celebrándole y Yalitza llegó con dos amigos, ése fue el día que la conocí en persona", acotó.

“Ella estaba ahí como una celebridad. Mi suegra le dijo a ella ‘mira, éste es el hijo de André’, y yo lo estaba amamantando. Yalitza estaba consciente de que André tenía mujer e hijo. Cuando me la presentaron, ella se quitó una casaca de mezclilla y en el cuello traía un chupetón”, aseguró con perfil serio.

Yalitza Aparicio, André Montes y amigos. Foto: Tv y Notas

Además, esa noche Ahumada aseguró que Aparicio habría estado en un bar la noche anterior con su aún esposo, por lo que enfrentó a Montes, quien aceptó que tenía un romance con la artista oaxaqueña.

“Le diría que andar de libertina y de borracha donde quiera no habla bien de ella, sabe bien que destruyó a una familia”, concluyó, alegando que su expareja es un joven violento y machista, y que en varias ocasiones la agredió físicamente.

“Él es un macho, pero por eso ahora le agradezco a Yalitza que me lo haya quitado. No le deseo que le haga lo mismo que me hizo, pero si lo hace, sabrá lo que se siente”, subrayó.