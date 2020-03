‘Supervivientes 2020’: Ivana Icardi confiesa el miedo más grande sobre su noviazgo con Hugo Sierra

Ivana Icardi pasó a Playa Desvalida y es el lugar donde más se siente a gusto, no solo porque la presencia de José Antonio Avilés está lejana, sino porque ahora puede estar más unida a Hugo Sierra. Los sentimientos se han afianzado, pero con ellos también han llegado los miedos. ¿Qué pasará con esta pareja?

Para sorpresa de todos, la argentina ha encontrado el refugio en Yiya, con quien ha establecido una amistad y a la que le ha confesado muchos detalles de su noviazgo con Hugo. “Por norma general soy desconfiada con todo”, le contó Icardi.

Estas inseguridades con las que llegó a ‘Supervivientes 2020’, fue por los malos momentos que pasó con Gianmarco, el actual novio de Adara, la expareja de y madre del hijo de Hugo.

Ivana y Hugo han dejado atrás los comentarios sobre su relación y han desatado la pasión en la isla. (Foto: Telecinco)

La modelo no se pudo contener y le respondió: “Pero no puedes permitirte el lujo de no vivirlo. Sé que lo que tenéis es de verdad por cómo os comportáis cuando no hay nadie”.

Ante la situación, Yiya le consultó si tenía miedo de apostar por esta relación, a lo que Ivana contestó: “Siempre he tenido la mente presente. Ahora estoy actuando más inconscientemente de lo normal. Venía con miedo por si venía con intenciones de venganza, pero le conocí y no le hace falta”.

Como para apaciguar las aguas y en un tono franco, Yiya le comentó algo que valoraba mucho de su pareja. “Me gusta porque él no habla de ti y de él por separado, habla de vosotros en plural”, afirmó. “Me incluyo en ese pensamiento, voy a muerte con él donde sea”, confesó Ivana.

Ivana le confesó a Yiya que su mayor temor está relacionado con su familia. (Foto: Telecinco)

Su más grande temor

Pese a la intensidad que ha tenido su romance desde que comenzó ‘Supervivientes 2020’, Ivana contó su más grande miedo: la opinión de su familia sobre el noviazgo. “No sé cómo lo verá mi madre. Nunca he estado con una persona tan mayor la verdad”. Y este fue precisamente el mismo problema que tuvo Hugo Sierra con Adara.

Yiya le ha subido un poco los ánimos y le dijo: “Mira, con que note y vea la mitad de lo feliz que te veo yo, ya vale”. Aunque para Ivana Icardi la reacción de su madre podría ser un tanto indiferente. “Ni me va a juzgar ni me va a decir nada”, detalló.