Sebastián Yatra revela detalles de “Falta amor”, su colaboración junto a Ricky Martin

El cantante Sebastián Yatra dio a conocer que en unos días estrenará “Falta amor”, un nuevo tema junto al puertorriqueño Ricky Martin. A través de su cuenta de Instagram, el colombiano dio detalles de la canción y mostró una desbordante ilusión con el proyecto.

“Aún no me lo creo... Ricky Martin. ‘Falta amor’. Espero que esta canción los pueda acompañar en estos momentos difíciles, a mi me ha acompañado a superar tantas cosas duras. Este jueves 26 de marzo, a las 7pm hora de Colombia”, escribió en su publicación.

PUEDES VER Sebastián Yatra tiene romántico gesto por el cumpleaños de Tini Stoessel [VIDEO]

El anuncio de Sebastián Yatra en su cuenta de Instagram.

La noticia ha provocado gran alegría entre los seguidores de Sebastián Yatra, pues un dueto con un artista de talla internacional como Ricky Martin significa un gran paso en su carrera.

“¡Ya la quiero escuchar! Te quiero, Sebas, espero verte en Chile después que pase todo. ¡Cuídate mucho!”, “No tengo dudas de que así será, y que vamos a estar muy agradecidos de poder disfrutar de ‘Falta amor’ en sus voces. ¡Vamos con todo, rey”, “Estoy segura que no voy a poder dejar de cantarla como ‘TBT’, Sebas”, comentaron algunos fans del colombiano en Instagram.

PUEDES VER Ricky Martin se solidariza con médicos y pide ayuda para colaborar con ellos [VIDEO]

Enrique Iglesias, Sebastián Yatra y Ricky Martin luego de una conferencia en California. (Foto: Getty Images)

Cabe señalar que el anuncio oficial del lanzamiento de “Falta amor” fue hecho por Sebastián Yatra a inicios de marzo. En los últimos días, sin embargo, ha revelado novedades del estreno, como algunas imágenes del video oficial y las emociones que espera generar con su canción.

Por su lado, Ricky Martin también dedicó unas palabras al colombiano en su cuenta de Instagram. “Que gustazo poder colaborar en esta hermosa canción, hermanito. Muchas cosas buenas en camino. ‘Falta amor’ este jueves. En todas las plataformas digitales”, escribió el intérprete de “Livin la vida loca”, anunció el puertorriqueño.