Sarah Jessica Parker cumple hoy, 25 de marzo, 55 años, y lo celebra siendo un referente de la moda en el mundo. La actriz se hizo conocida por interpretar a Carrie Bradshaw en Sex and the City, serie favorita de todos los amantes del buen vestir.

La artista es un ícono de estilo no solo por su papel en la serie, sino también porque en la vida real es una apasionada de las nuevas tendencias. Por eso, haremos un breve recuento de su vida en relación a la moda.

A pesar de que la actriz no estaba muy convencida de participar en Sex and the City, al final estuvo en todas sus temporadas hasta el 2004, haciéndose conocida por su talento y glamour al momento de llevar una prenda.

Durante este tiempo, Sarah Jessica Parker puso de moda varios estilos de vestir, como usar colores de zapatos intensos sin la necesidad de que estos combinen con las carteras o usar ropa económica al lado de diseños exclusivos.

Sarah Jessica Parker se caracteriza por imponer tendencias de moda. Foto: Instagram

Cada vez que asiste a un evento en Nueva York, la prensa espera ver el novedoso outfit que lucirá; por ejemplo, en el MET gala suele mostrar sus más exclusivos vestidos.

Sarah Jessica Parker diseña sus propios zapatos que vende en tienda online. Foto: Instagram

También es imagen de la marca de lencería italiana Intimissimi. En el 2018, en una entrevista para El País, habló sobre las tendencias que deciden utilizar otras personas.

“Lo último que se me ocurriría es dar lecciones o consejos de estilo a nadie. Cada mujer elige cómo quiere presentarse ante al mundo, y eso es lo que hay que respetar”, expresó.

Actualmente, Sarah Jessica Parker tiene una tienda online, SJP Collection, donde diseña sus propios zapatos junto a George Malkemus, expresidente de Manolo Blahnik. Además se pueden encontrar bolsos, fragancias y hasta libros.