Maricarmen Marín no pudo contener su emoción por el éxito que ha tenido la retransmisión de la telenovela Yo no me llamo Natacha. La producción de América Televisión alcanzó, el pasado lunes 23 de marzo, 12.3 puntos de rating.

La ficción, protagonizada por la exjurado de Yo soy, se reestrenó hace unos días en reemplazo de En boca de todos. Debido a la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, el magacín conducido por Maju Mantilla se dejó de grabar en vivo.

Maricarmen Marín en "Yo soy".

Por tal motivo, en su lugar se emitió la producción de Michelle Alexander. Maricarmen Marín, en conversaciones con un medio local, expresó su alegría al saber el puntaje obtenido.

"¡Wow! Qué lindo. No me la he perdido, me reí tanto. Increíble que hayan pasado tantos años desde su estreno en enero del 2011", comentó la actriz y cantante al diario Trome.

Al ser consultada sobre qué recuerdos le vinieron a la mente al volver a ver la telenovela, la artista de Palao afirmó que fue una de las mejores experiencias de su vida.

"Veía las escenas y recordaba cómo se grabó todo. Sin duda, una de las más lindas experiencias en mi vida profesional, rodeada de grandes amigos y feliz de que Michelle haya confiado en mí", expresó.

Maricarmen Marín sobre tercera parte de telenovela

Así también, Maricarmen Marín confesó que espera con ansias una nueva entrega de esta producción junto a la directora.

“Espero que podamos trabajar juntas nuevamente [...] Sería lindo, me encantaría, todo depende de Michelle y América Televisión”, agregó.