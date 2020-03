Magaly Medina encara a peruana repatriada por quejarse de comida ‘fría’ en lujoso hotel tras permanecer en cuarentena

Como parte de su cobertura por la pandemia del COVID-19, Magaly Medina conversó en vivo con Esther Claderón, una peruana repatriada de Cancún, quien se quejó de su aislamiento en el hotel Casa Andina, de Miraflores.

Como se sabe el Estado dispuso la cuarentena obligatoria para todos los peruanos que lleguen del extranjero. Medida que tiene como fin la identificación de nuevos posibles casos de coronavirus.

En la transmisión del programa de espectáculos, la denunciante aprovechó para contar su experiencia durante la cuarentena. Resaltando las quejas por la comida y la prohibición de usar los espacios comunes como el gimnasio.

“El sándwich de ayer había estado helado. Yo no me lo comí por los puntos blancos. El trato desde que hemos llegado es como de leprosos. Estamos encerrados, no puedo salir al pasillo a tomar aire”, manifestó la señora Calderón quien arribó hoy.

Las declaraciones terminaron por indignar a la conductora, quien en varios momentos trató de explicarle sus limitaciones.

Aun así, la mujer siguió repitiendo que la comida era paupérrima y que ni siquiera podía salir a tomar aire. Lo que provocó una respuesta más fuerte de la periodista.

“No puedes, no puedes. No están encarcelados. Ustedes sí tienen el apoyo, siéntanse afortunados por el lugar donde están pasando su cuarentena y ustedes tienen que quedarse ahí hasta que pasen los 15 días”, trató de hacerle entender la conductora.

“Al menos tienes qué comer, porque hay miles que no tienen qué llevarse a la boca, que no tienen porque no está trabajando y que darían todo para tener un plato de lenteja o un sandwich”, le recalcó Magaly Medina como una lección para la mujer que seguía quejándose.

A pesar de los esfuerzos de la periodista por hacer comprender a la huésped de Casa Andina las circunstancias especiales en las que nos econtramos frente a la pandemia, Calderón no dejó de lamentarse por su estadía limitada y repitió que quisiera viajar a su natal Trujillo, lo que -al menos por ahora- parece poco probable.