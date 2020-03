Leyenda del rock Jackson Browne dio positivo a coronavirus

Jackson Browne, uno de los cantautores más exitosos de norteamérica, ha dado positivo a la prueba de coronavirus. El artista de 71 años confirmó la información en una entrevista para la revista Rolling Stone, en la que además aseguró estar cumpliendo con una estricta cuarentena.

“Mis síntomas son bastante leves, de modo que no requiero de ningún tipo de medicación, ni nada de hospitalización o algo así”, ha revelado el artista.

En 2004, Jackson Browne fue introducido al prestigioso 'Rock and Roll Hall of Fame' de Cleveland, Estados Unidos.

Aislado en su casa de Los Ángeles, en Estados Unidos, Jackson Browne confiesa que este suceso lo ha motivado a compartir su experiencia con el público, especialmente los más jóvenes.

“No presentan síntomas, pero lo pueden tener [el virus] y pueden ser capaces de contagiarlo. Eso es lo que los lectores más jóvenes necesitan entender. Deben tomar parte en la respuesta global para frenar la propagación. Eso significa no ir a ningún sitio, no entrar en contacto con nadie, no ver a nadie”, explicó el músico.

El cantautor se convirtió en referente del rock durante los setenta, con canciones como "These Days" o "The Pretender".

Aunque el cantautor ha enfatizado que su situación no es grave, la noticia ha preocupado a su numerosa legión de admiradores, pues se trata de una persona de la tercera edad. Sin embargo, él ha aprovechado la oportunidad para lanzar un mensaje de reflexión.

“Lo que todos deberíamos tener en cuenta es que, mientras nos desplazamos por la ciudad, movemos este virus de lado a lado, y sin querer ponemos en riesgo las vidas de todos. Esto incluye, sobre todo, a los más vulnerables, gente que tiene asma o personas muy mayores”, agregó el artista en su declaración para Rolling Stone.