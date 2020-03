Heidi Klum recibe resultados tras hacerse examen para descartar coronavirus

Heidi Klum compartió una noticia que alivió a sus millones de seguidores. Luego de comunicar en redes sociales que iba a hacerse un examen médico para descartar el coronavirus, la modelo difundió que finalmente el resultado dio negativo.

Días atrás, la esposa de Tom Kaulitz expresó su preocupación tras experimentar algunos síntomas característicos del COVID-19. “Todo comenzó con escalofríos, sensación de fiebre, tos, secreción nasal”, expuso en Instagram.

PUEDES VER Heidi Klum cree tener coronavirus y se hace el descarte [VIDEO]

Sin embargo, a pesar de la gran coyuntura creada en el mundo por el virus, Heidi Klum denunció la dificultad para acceder a uno de estos exámenes. “Espero que solo sea un resfriado. Me encantaría hacerme el test, pero no hay ninguno aquí. Intenté con diferentes doctores y no he podido conseguir uno”.

Heidi Klum, coronavirus, Instagram

Debido a esta situación, la artista decidió tomar precauciones para evitar un posible contagio a sus familiares cercanos.

“Como muchos de ustedes, me he sentido enferma toda la semana (...) para estar seguros, mi esposo y yo nos hemos separado hasta que obtengamos los resultados del estudio, los cuales pudimos hacer hoy. No queremos esparcir nuestros gérmenes y poner en riesgo a otras personas”, escribió la modelo en Instagram.

Heidi Klum

Heidi Klum finalmente puede volver a ‘convivir’ con su esposo y sus hijos, pues logró constatar que no es portadora del coronavirus. Así lo confirmó la conductora en redes sociales: “Día 14 en casa. COVID-19 dio negativo”, escribió.