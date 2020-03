Delly Madrid responde a Rodrigo González y aclara crítica a Martín Vizcarra

Delly Madrid criticó la gestión del presidente Martín Vizcarra para prevenir el coronavirus, lo que causó una lluvia de críticas en las redes sociales. Entre ellas, destacó la de Rodrigo González, quien la llamó “calabaza” en sus historias de Instagram.

La exmodelo radica junto a su esposo e hijas en España, el segundo país con más muertes por COVID-19. Desde allí, brindo la entrevista sin saber que esta sería difundida semanas después.

"Es triste que en Perú no tomen el tema con seriedad, responsabilidad, partiendo desde los políticos, como el jefe de Estado. Se debieron tomar acciones más drásticas a tiempo y de mayor control como lo estamos haciendo en Europa”, expresó la modelo.

En respuesta, Rodrigo González arremetió contra Delly Madrid y salió en defensa de Martín Vizcarra. Además, le recordó a su expareja.

"Cuando una calabaza desinformada se la pega de opinóloga. Sigamos con la cuarentena que igual a nadie le importa lo que diga la olvidada ex de Omar Macchi”, escribió el popular ‘Peluchín’ en Instagram.

Rodrigo González arremetió contra Delly Madrid y salió en defensa de Martín Vizcarra. Captura: Instagram

Sin embargo, Delly Madrid respondió al ataque de Rodrigo González y aclaró que su crítica al presidente del Perú se dio antes de que él anuncie el aislamiento obligatorio.

“Sobre los comentarios que hizo un personaje acerca de mi persona; me da mucha pena que alguien pueda atacar así a una mujer. La entrevista fue el 15 de marzo, no fue ayer. La entrevista que me hicieron fue base de la coyuntura", expresó la actriz cómica a través de Instagram.

Incluso, mostró una captura del chat que mantuvo con la periodista que le entrevistó, allí se evidencia la fecha.

Delly Madrid responde en Instagram a Rodrigo González.

Pidió a sus seguidores y a ‘Peluchín’ a informarse y preguntar antes de emitir una opinión, en qué coyuntura se realizó la entrevista.

Finalmente, en otra de sus historias de Instagram, Delly Madrid escribió: “Aclarado, con respeto y sin agresiones”