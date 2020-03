Dayanara Torres comparte la mejor noticia en su lucha contra el cáncer [VIDEO]

Dayanara Torres recibió los resultados de sus exámenes de cáncer de piel hechos hace un mes.

Por lo que, la exesposa del salsero Marc Anthony, a través de un video, hizo público en sus redes sociales una noticia que la hace sentir feliz, aunque es consciente del momento que vive el mundo a causa del coronavirus.

Este martes 24, la también presentadora comunicó en Instagram que, tras pasar por estas últimas revisiones, logró ganarle la batalla al melanoma que la aquejaba.

Dayanara Torres. Foto: difusión

“En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo quería dejarles saber una buena noticia y es que ayer mis exámenes, MRI, PET & CT scans, salieron los tres negativos, así que he terminado con mi tratamiento del melanoma cáncer”, manifestó la jueza del programa concurso Mira quién baila.

Asimismo, Torres dio gracias a sus seguidores y amigos por las oraciones y palabras de apoyo que le hicieron llegar desde que se le diagnosticó cáncer de la piel a inicios del 2019.

Dayanara Torres. Foto: Manny Hernandez / Getty Images

“Me siento bendecida, me siento agradecida con todos ustedes, por sus oraciones, porque nunca me soltaron, por hacerme parte de su familia y de sus rezos día a día, sus mensajes hermosos que me levantaban el ánimo. Sepan que las oraciones llegan. Es importante seguir rezando, no perdamos la fe, sigamos adelante, vamos a salir de todo esto”, indicó, resaltando a su vez que dicho año le ha dejado una “lección de experiencia” fuerte.

Además, subrayó que tiene que ir, cada tres meses por los próximos dos años, a realizarse estos mismos exámenes “pero solo para estar pendientes de mi cuerpo y saber que nada haya regresado”.