Vanessa Tello sobre el coronavirus: “Significará un cambio en nuestras vidas y en el mundo”

Vanessa Tello se ha sumado a la lista de famosos peruanos que comparten en sus redes sociales cómo viven su día a día en cuarentena. La exmodelo contó a través de su cuenta de Instagram cuánto le costó tener que acostumbrarse a esta medida impuesta por el Gobierno.

“Hace una semana exacta que no piso la calle, ni siquiera para comprar algo, literal yo me quedé en casa. Y bueno... ¿Cómo me siento? Los primeros días en shock porque creo que nunca esperé que el mundo pasara por algo así, y después del shock e incluso haciéndome la idea que esto tiene para algunas semanas más”, se lee al inicio del texto.

La también nutricionista manifestó que tiene la esperanza de que todo esto terminará. “Estos días he decidido vivir el presente, porque por más que tengo fe que todo se solucionará, también siento la incertidumbre de no saber qué va a pasar y que esto sin duda significará un cambio en nuestras vidas y en el mundo”, mencionó.

Asimismo, pidió a sus seguidores que en lugar de pensar en las actividades que están dejando de realizar por la cuarentena, piensen en la cantidad de personas que han perdido familiares por dicho virus.

“Muchos de tus planes probablemente cambiaron y seguro odias al coronavirus. ¿Y si dejas esos sentimientos de lado y te enfocas en aprovechar este tiempo para hacer un cambio en tu vida y para agradecer? Sólo piensa en que más de 10 000 personas perdieron a un familiar, en millones de personas que llevan más de un mes sin trabajar, sin salir de sus casas, en familias que se extrañan y hace semanas que no se abrazan”, reflexionó Vanessa Tello.