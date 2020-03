Tilsa Lozano reflexiona en cuarentena: “La vida nos puso en pausa a la fuerza”

Tilsa Lozano continúa compartiendo una serie de reflexiones, en sus redes sociales, sobre la crisis sanitaria que está atravesando el país. La modelo publicó un mensaje acerca de la cuarentena en su cuenta de Instagram.

“La vida nos puso en pausa a la fuerza. Cuando dudes haz una pausa, cuando te enojes haz una pausa, cuando te canses haz una pausa, cuando te estreses haz una pausa... Y cuando pauses, respira muy profundo y agradece!”, escribe la exvengadora en su publicación.

Publicación de Tilsa Lozano Foto: Instagram

Asimismo, Tilsa Lozano aconsejó a todos sus seguidores a que sean agradecidos por lo que la vida les está dando en este momento. “Este es el momento de agradecer por todo lo que era cotidiano y en realidad era un privilegio”, finalizó.

En otra publicación mencionó que esta pandemia del coronavirus, que está afectando a diversos países, servirá para aprender a valorar cada instante del día a día.

Tilsa Lozano

“Nos dieron una cachetada para reaccionar y entender que no podíamos seguir viviendo como robots sin valorar las cosas simples de la vida... un abrazo, un beso, una caminata al aire libre”, mencionó Tilsa Lozano.

“Hoy no hay pobres ni ricos, no hay razas, no hay fronteras, no hay género. Hoy todos somos iguales... Tal vez tenía que pasar esto para empezar a ser conscientes de lo inconscientes que somos. ¡Fuerza Perú! Fuerza al mundo entero", concluyó la exmodelo.