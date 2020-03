Pedro Suárez Vértiz ha venido compartiendo en sus redes sociales mensajes de reflexión sobre la cuarentena. El cantante no ha sido indiferente ante esta crisis sanitaria que está atravesando el país y constantemente se ha pronunciado acerca del coronavirus brindando consejos a sus seguidores para que acaten las medidas anunciadas por el gobierno.

Esta vez, el artista compartió una polémica imagen en su cuenta de Instagram, donde aparece un texto que está mal escrito; al estarlo se da a entender que los peruanos (ahora sí) podrán comprender el mensaje y obedecer las medidas de prevención.

“¡Dentren a sus casas! (Tal vez así entiendan)”, se lee en la publicación.

Aparentemente, ello fue tomado con humor por PSV, quien solo puso lo siguiente en la descripción de la imagen: “Por decreto supremo, difundir este aviso a toda la población. Buenos días amigos y feliz miércoles para todos”, escribió el intérprete en la leyenda que acompaña su publicación.

Si bien, el post de Pedro Suárez Vértiz fue bien recibido por muchos de sus seguidores, quienes tomaron con gracia el mensaje, otros usuarios de la mencionada red social mostraron su desacuerdo ante la imagen compartida.

“Eso me sonó ofensivo, no todo el que no sabe leer ni escribir necesariamente es irresponsable y desobediente”, “Eso sonó feo y despectivo”, “El ser irresponsable y no cumplir las leyes va más allá de que si sabes o no escribir o hablar, se trata de valores y principios. A mi parecer este post es despectivo y no gracioso”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.