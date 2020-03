‘Melcochita’ asegura que no tiene el COVID-19: “Estoy sanazo, respetando la cuarentena”

El humorista Pablo Villanueva, más conocido en las pantallas peruanas como ‘Melcochita’, se animó a declarar sobre su salud. Él aseguró que cumple con el aislamiento social.

El cómico afirmó que se siente algo mortificado con los rumores que se han generado durante los últimos días en las redes sociales, donde hacen mención a su salud tras la llegada del COVID-19.

“La gente habla tonteras, no me estoy muriendo, no sé por qué me quieren matar. Estoy sanazo, en mi casita, respetando la cuarentena. Yo no salgo para nada, todo me traen a la casa. La gente se ha preocupado por mi salud, me han llamado de México, Estados Unidos...”, declaró el humorista para radio Karibeña.

Pablo Villanueva. Foto: Archivo

Asimismo, se mostró sorprendido por el cariño que su público le ha transmitido. “No sabía que la gente me quería tanto, me da mucha alegría porque esta noticia falsa me ayudó a sentir todo el cariño de la gente que me escribía y llamaba. Me dijeron: ‘Melcochita’, no te mueras. Hasta doctores privados querían mandarme”, acotó el comediante.

Cabe recordar que el integrante de El reventonazo de la Chola fue una de las figuras públicas del país que se manifestó, mediante un video, para pedir a los peruanos no desobedecer el aislamiento social.

“No sean imbéc..., quédense en sus casas, hombre. Después van a alargar la vaina y va a ser culpa de ustedes. Inadmisibles, imberbes, inauditos... Quédense en sus casas, car...”, aseveró el famoso sonero mediante un video en sus redes sociales.