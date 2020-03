Laura Spoya por coronavirus en México: “Me preocupa que no se esté tomando con seriedad”

Laura Spoya se pronunció sobre la situación que se está viviendo en México por la propagación del coronavirus. La ex miss Perú indicó que en dicho país no se están tomando las medidas necesarias para frenar la crisis sanitaria a la que se está enfrentando.

“El presidente López Obrador está actuando de manera errónea, se lo está tomando muy a la ligera y yo, de todo corazón, espero que no suceda aquí lo que está pasando en Italia... A mí me parece una burla, cuando lo escucho digo, esto parece un meme, no parece real”, contó en vivo para el programa América hoy.

Laura Spoya Foto: Instagram

Asimismo, reveló que tiene temor de que el COVID-19 se propague por la ciudad en la que ella está porque la gente no está tomando con seriedad dicha enfermedad.

“Aquí, en Acapulco, donde estoy yo, que es un lugar turístico, hay muchísima gente, lo que a mí me preocupa de sobremanera, porque está viniendo a la playa a pasársela bien, porque son vacaciones supuestamente y no están tomando esto con seriedad (sic)”, indicó.

Además, reveló que ella vive de un negocio familiar dedicado al turismo y que se ha visto afectado por todo este evento que está ocurriendo por el coronavirus.

“Yo vivo del turismo, mi familia vive del turismo, y para nosotros es un golpe duro porque hemos tenido que cerrar todo, pero entendemos la gravedad de la situación”, confesó.

Finalmente, indicó que por iniciativa propia tomó la decisión de hacer cuarentena. “Yo sí estoy haciendo cuarentena voluntaria, porque aquí no es obligatoria, solo he salido a hacer el supermercado para abastecerme por un par de semanas, y hay mucha gente que ha optado por esto”, concluyó.