La exchica reality Diana Sánchez reinició su vida en Estados Unidos junto a su pareja y lejos de la televisión peruana. América Hoy la entrevistó debido a que el país donde radica es uno de los más afectados por el nuevo coronavirus.

La exintegrante de Combate se mostró muy preocupada por la situación que atraviesa el Perú. Para ella, el sistema de salud no está preparado para una pandemia como el COVID-19.

“Me preocupa cómo los peruanos están tomando este momento de aislamiento porque no se están dando cuenta que Perú no es un país preparado para pasar por este tipo de problemas (COVID-19), creo que están entrando en pánico y otros no hacen caso”, expresó vía redes sociales. "Las personas que no acatan ponen en riesgo a las que sí lo hacen”, agregó.

Diana Sánchez, exintegrante de Combate

Sobre su familia que se encuentra en el país, la exchica reality aseguró que teme por la salud de su madre, que sufre de diabetes, por lo que está dentro de la población vulnerable.

También habló de cómo han acatado las medidas preventivas en Nueva York, el foco de infección de Estados Unidos.

“Todavía hay movimiento continuo de personas, por necesidad, pero no los entiendo. Yo no estoy saliendo, voy una semana sin salir, solo he salido una oportunidad para hacer las compras necesarias. Trato de estar en casa”, contó.