Andrea Llosa llora por esposos que son separados por posible coronavirus [VIDEO]

Andrea Llosa siempre se ha mostrado como una mujer de duro carácter y de armas tomar desde sus años como reportera hasta los programas que hoy conduce en ATV. Pero también ha expuesto su lado más frágil, como sucedió en su último programa cuando se enteró del caso de una pareja que no puede estar junta a causa del coronavirus.

Sucede que, en la emisión del martes 24 de marzo, en el programa Andrea, la periodista contaba la historia de un hombre que era alejado de su esposa tras presentar síntomas relacionados al coronavirus.

Andrea LLosa presentó el caso de un hombre que fue dado de alta del hospital a pesar de presentar cuadro de neumonía.

En un primer momento, José Luis Sipión denunció que, a pesar de un cuadro de neumonía, fue dado de alta del hospital de Villa El Salvador.

Sin embargo, autoridades sanitarias se enteraron de este caso durante la transmisión, por lo que el hombre recibió el apoyo debido delante de las cámaras de Andrea Llosa. Sin embargo, en ese trayecto, a Sipión procedieron a quitarle el celular, esto llenó de nerviosismo al hombre quien se dirigió a su esposa, que estaba enlazada.

Andrea LLosa lloró cuando pareja se dio la despedida vía telefónica.

“Ahora, con las cosas como están tengo a tres enfermeros. Ya me da miedo la situación, hasta la policía me está gritando. Tengo mucho miedo, más que antes. Hasta a la policía la han hecho entrar”, dijo, Luego pide a su esposa que vea la manera de que lo atiendan en otro lugar.

Tras esto, José Luis Sipión envía un conmovedor mensaje a su esposa a modo de despedida: “Te amo mucho. Me van a internar, no me voy a poder comunicar, cuida a los bebés. Supongo que te darán algún número para que te comuniques conmigo”.

Ante esto, el rostro de Andrea Llosa se mostró desencajado, evidentemente conmovida por el drama que estaba presenciando: “Jose Luis, te pido algo, necesito que te internes. Yo seguiré con tu esposa. Tranquilo, todo va a estar bien, no te va a pasar nada”.

Entre lágrimas, la esposa del hombre le envía unas palabras de aliento ante esta difícil situación: “No voy a parar hasta que estés bien. Tranquilo. Lucha, aférrate a la vida. Recuerda la promesa que me has hecho. Te voy a esperar en casa”, sentenció la mujer ante una Andrea Llosa que se dejó llevar por las emociones del momento.