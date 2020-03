Luego que Andrea Llosa y Milagros Leiva tuvieran una acalorada discusión, donde la primera llamara “escándalo” el episodio que la entrevistadora protagonizara tras ser detenida por efectivos de la PNP en pleno toque de queda, ahora la periodista de ATV ha asegurado que nunca han tenido ningún tipo de relación amical.

Inicialmente, se le consultó a Andrea Llosa que, a lo mejor, Milagros Leiva decidió hablar con ella porque pensó que la “apoyaría”; ella respondió lo siguiente: “No tengo nada en contra de ella, pero eso no significa que yo no pueda cuestionar la actitud que tuvo con la policía”.

Tras esto, la periodista reveló que le resulta difícil apoyar la actitud mostrada por Milagros Leiva ante los efectivos del orden.

“No se puede ser solidario ante una actitud vergonzosa. No puedes llamar por teléfono a un general y luego al comandante general porque te intervienen. No le tengo mala onda, pero tampoco somos amigas, no he ido a su casa ni ella a la mía, tampoco he ido a su matrimonio. En el trabajo nunca tuvimos problemas”, expresó la comunicadora de ATV.

Acto seguido, Andrea Llosa desliza las acciones que ella hubiera tomado en caso de encontrarse en una situación como la de Milagros Leiva: “Lo mejor era pedir disculpas y le di la oportunidad de hacerlo, pero no quiso. Piensa que no se equivocó, al menos ella piensa eso”.

En ese sentido, la conductora de Andrea aseguró que no le agrada la actitud de las personas que, ante cualquier contratiempo, mueven influencias para salir bien librados.

“Me fastidia esa actitud de siempre meterle miedo a los subordinados con el general y les quitas toda autoridad. Eso del pituquito ‘voy a llamar a mi tío general y ya verás’. Es incómodo, porque todas sabemos que en la Fuerzas Armadas hay galones (que distinguen su rango), y no está bien decir ‘voy a llamar al general’”.

Asimismo, Andrea Llosa reveló que se molestó cuando Milagros Leiva le hizo la comparación con el refrán “el ladrón juzga por su condición”. “Sí me molestó en el momento porque pensé que lo decía por mí. Hay personas que después me han dicho que no lo dijo por mí”.

Finalmente, Andrea Llosa aclaró las palabras de Milagros Leiva, quien dejó entrever que directivos de ATV le habrían ordenado que la ataquen cuando se conectó en vivo en su programa.

“Son estupideces. Es medio estúpido eso, son fantasmas en su cabeza. A mí nadie me digita nada. Nunca el canal me ha dicho ni me dirían eso. Esto es un tema político, una periodista que se excedió, debió ir a una comisaria y si ellos estaban en falta, denunciarlos ahí”.