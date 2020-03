Amaia Montero preocupa a sus fans por mensaje sobre su salud

La exvocalista de La oreja de Van Gogh, Amaia Montero, ha generado preocupación entre sus fans luego de anunciar la suspensión del evento musical en línea que tenía programado a través de las redes sociales.

A través de un video, Montero explicó a sus seguidores que no se siente bien para cumplir con el compromiso. “Hola a tod@s... respecto al live que comente y que me hacía tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir. Les quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo, mucha fuerza y todo mi amor a todos”.

Como era de esperarse, el mensaje alarmó a sus fanáticos quienes no tardaron en enviarle palabras de aliento y esperanza a través de las redes. Hace unos días, Amaia Montero se pronunció acerca del coronavirus con un mensaje contundente y que fue muy aplaudido. Ella escribió: “Muér3t3, COVID19”, con lo que superó las diez mil reacciones en Twitter pues sus fans no sólo estuvieron de acuerdo con sus palabras sino que además se sintieron identificados.

Por los mismo, le pidieron a la cantante que se uniera a todos aquellos cantantes que han invitado a quedarse en casa ofreciendo conciertos en línea, algo que Amaia aceptó entusiasta. Sin embargo, hoy anunció que no podrá hacerlo debido a su misterioso estado de salud.