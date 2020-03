Meghan Markle habría sido víctima de una cuartada planeada por los medios del país británico.

La esposa del Príncipe Harry iba a ser vinculada con el famoso Simon Rex a cambio de dinero, según lo cuenta el actor de la popular película “Scary Movie” en un podcast.

El también artista de cine para adultos tuvo salidas en un par de ocasiones con Markle, cuando ambos coincidieron en la serie llamada Suits.

“No pasó nada. Ni siquiera nos besamos. Era alguien que conocí en un programa de televisión y quedamos para almorzar. Ese fue el alcance de la cita”, señaló en el audio de Hollywood Raw.

Es por ello que fue buscado por los tabloides ingleses cuando Markle comenzaba a salir con el príncipe para hacerle una propuesta: le pagarían 70 mil dólares si Rex contaba que él y la exactriz habrían salido y cómo fue ese supuesto noviazgo.

Meghan Markle en Suits

“Le dije que no a un montón de dinero porque no me sentía bien mintiendo y jo****do a la familia real”, confesó el actor de manera honesta.

Cabe resaltar que un sector de la sociedad británica, especialmente la prensa y tabloides, no ha simpatizado con la norteamericana Markle.

Meghan Markle y Harry. Foto: AFP

Esta revelación se da a los pocos días de cumplirse 31 de marzo, que es la fecha en la que los Duques de Sussex quedarán fuera de la familia real de manera oficial, ante la decisión que tomó Harry en enero pasado.