Nicola Porcella utilizó su cuenta de Instagram para realizar una denuncia pública al portal El Peruano Noticias. Y es que el conductor de Todo por amor dijo que dichas declaraciones, donde critica el accionar del exmilitar Christian Cueva, son falsas.

Como se recuerda, el ahora exmiembro de las Fuerzas Armadas propinó duros golpes a un joven que no acató la orden de toque de queda anunciada por el Gobierno. El video se viralizó por las redes sociales, hasta llegar a los medios de comunicación.

PUEDES VER Nicola Porcella sufre por estar lejos de su hijo debido al aislamiento social obligatorio

Nicola Porcella pide denunciar noticia falsa.

Al respecto, el exchico reality desmintió las declaraciones que el fanpage sostuvo en una de sus publicaciones. “Métete con alguien de tu tamaño”, se habría referido Nicola Porcella respecto al accionar del militar.

A través de un post en Instagram, el modelo pidió terminar con las especulaciones. “Esta noticia es FALSA. Basta ya de desinformar con cosas así, en vez de leer y darle like deberían denunciar la página, que en estos momentos tan sensibles no es ni gracioso", escribió.

Nicola Porcella pide denunciar noticia falsa.

“Vamos a juntarnos, a apoyarnos el uno al otro y no a crear discrepancias que como país no nos ayudan en nada. Vamos Perú”, añadió Nicola Porcella.

De igual manera, compartió un video en sus historias de Instagram aclarando el panorama. Allí pidió a sus seguidores que denuncien la página de Facebook.

“Respecto a la noticia que ha salido, nunca lo he dicho. Me parece sorprendente que, en los momentos que está pasando el país, exista gente tan desatinada en poner noticias así. Les pediría que denuncien la página. Jamás me referiría así, y menos con la autoridad y militares”, precisó.