Mónica Hoyos alarmada por coronavirus en Perú: “Si no quieren morir, no deben salir”

La peruana Mónica Hoyos, quien radica en España, se comunicó vía Skype con el programa América Hoy para contar la situación en que se encuentra el país europeo por la expansión del coronavirus y a raíz de ello dar algunas recomendaciones de lo que debería hacerse en el Perú.

Según comentó, suele aparecer en el magazine conducido por Ethel Pozo y Renzo Schuller con el objetivo de crear conciencia sobre la gravedad que implica la rápida propagación del COVID-19.

“Estamos en cuarentena, es la situación y no hay otra. Yo salgo (a declarar) más que nada Ethel porque quiero que en Perú sean conscientes de la barbaridad que está pasando en el mundo y creo allá lo están haciendo muy bien”, aseveró.

Mónica Hoyos fue enfática al mencionar que todos los peruanos deben cumplir con el aislamiento social obligatorio, pues será la única forma de salvar muchas vidas frente a la amenaza de la pandemia del coronavirus.

“Tienen que ser más firmes con la contención, la gente tiene que estar más concienciada, si no quieren morir no tienen que salir, no se tienen que juntar con gente, tienen que estar separados, es la única forma de parar y frenar esto, la única solución somos nosotros”, agregó en América Hoy.

Finalmente, la exconductora de televisión expuso la dramática situación que enfrenta España al no poder atender todos los casos de infectados por COVID-19.

“En España, los datos son terribles, la curva sigue creciendo y hay tres hospitales colapsados donde ya no se puede atender más pacientes en la UCI, están eligiendo a quién salvar”, relató.

“Es terrible, dicen que va a llegar lo peor, que todavía no ha llegado, solo te dan ganas de llorar porque es desesperante no poder ayudar; lo que nos queda es quedarnos en casa porque es la única manera de no seguir propagando el virus”, sentenció Mónica Hoyos.