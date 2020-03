Milena Zárate fue hospitalizada de emergencia en clínica local

Después de retornar de Colombia, Milena Zárate había denunciado la falta de rigurosidad que carecía el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lugar en el que la dejaron pasar sin ningún control, pese a que estuvo expuesta por el coronavirus durante su trabajo en el exterior.

Ahora, la cantante vive momentos de incertidumbre, pues fue hospitalizada de emergencia en una clínica local por un problema de insuficiencia renal.

Pese a las primeras explicaciones de los médicos, la colombiana asegura tener las defensas bajas y teme haber sido contagiada de coronavirus, según la entrevista brindada al diario El Popular.

“Por eso no quería venir a la clínica, pero estaba tan mal que no tuve opción. Además, hay pocos médicos por la coyuntura que estamos pasando. Dios no quiera que me contagie, pues tengo las defensas bajas. Ahorita formo parte de esa población vulnerable”, manifestó.

Milena Zarate

La expareja de Edwin Sierra reveló que han transcurrido varios días desde que está con ese problema de salud.

"Hace cuatro días. Estoy mal de los riñones, todo mi cuerpo se hinchó, ojalá que no empeore", informó.

“Hasta ahora no dan con el diagnóstico, recién el domingo llegó el endocrinólogo y me hicieron los exámenes. Mi vientre está hinchado como si estuviera embarazada de ocho meses, retengo líquidos, ahora me tienen controlada, pero tengo miedo”, acotó la colombiana.

Finalmente, Milena Zárate aseguró que se mantiene en observación hasta que descarten cualquier otra sintomatología que no tenga que ver con el mortal COVID-19.

“Me tienen acá haciéndome exámenes, mirándome qué tengo. Ya me hicieron una resonancia, pero aún no me dan los resultados. Por el momento me están dando tratamiento alternativo, pues no saben lo que tengo, me siento mal, ojalá no me pase nada malo. No quiero deprimirme, porque puede bajar más mis defensas y no dejo de pensar en mi hija”, precisó.