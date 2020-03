Milagros Leiva se convirtió en tendencia en las redes sociales, el último lunes, debido a que fue intervenida por la Policía al transitar en plena cuarentena. Una de las más exaltadas por el incidente fue Juliana Oxenford, quien expresó su molestia en las redes sociales y en la pantalla chica.

“¿Se puede esperar menos de una mujer que invita a toda la fauna política a su matrimonio?, ¿que pagó a un prófugo de la justicia?, ¿que difamó más de una vez por denuncias que no pudo demostrar que eran ciertas?”, así Juliana Oxenford manifestó su posición contra el accionar de su colega.

“Desgraciadamente, le siguen dando tribuna porque, eso sí, se maneja muy bien con las esferas de poder. No te preocupes, Manuel Oxenford, yo estoy hecha de otra madera y no he construido mi carrera en función a mentiras y puñales a mis colegas”, añadió en sus redes sociales.

Ya en su programa en ATV, Al estilo Juliana, la periodista criticó con dureza a Milagros Leiva, pero antes habló de cómo inició su enemistad con la figura de Willax.

“No tengo nada personal contra ella; profesionalmente, muchas cosas”, aclaró Juliana Oxenford en su programa del lunes 23 de marzo.

Oxenford contó que años atrás coincidieron en una casa televisora. “Su actitud, su comportamiento me pareció muy bajo, nunca me había sucedido algo así con un colega periodista”, indicó la comunicadora.

La hija de Marcelo Oxenford también recordó la entrevista que ofreció a Magaly Medina hace unas semanas. Según Juliana, Milagros Leiva aprovechó ese encuentro para hablar mal de ella y “echarle basura”.

Juliana Oxenford acusó a Milagros Leiva

En Magaly tv, la firme, Juliana Oxenford contó que cuando estuvieron en RPP, Milagros Leiva le quitaba a los entrevistados.

Magaly Medina aseguró que esa misma práctica la tuvo en ATV. “Por qué crees que me enfrenté con ella a cada rato”, dijo entre risas.

Juliana Oxenford indica que Milagros Leiva es un mal ejemplo

La conductora expresó en su programa de entrevistas que las acciones de su colega no son dignas de imitar, pues usó sus credenciales como periodista y sus contactos para evadir las órdenes de los agentes policiales.

Juliana Oxenford y sus duras palabras contra Milagros Leiva tras ser intervenida durante toque de queda. Foto: Captura

“Milagros Leiva, estás dando un mal ejemplo a los chicos que quieren ser periodistas y a los de tu gremio, porque desgraciadamente esto lleva a lo que los demás digan: ‘la prensa peruana es una $%&3’. Eso no es verdad y no es justo que nos metan a todos a un mismo saco", dijo Juliana Oxenford.