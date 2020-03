Milagros Leiva y la actriz Tatiana Astengo se lanzaron mensajes a través de Twitter sobre el escándalo que protagonizó la periodista con la Policía Nacional del Perú.

Un video viral donde aparece la conductora de televisión llamando a un general para que la ayude a que no la intervengan durante el toque de queda generó una serie de críticas en las redes sociales.

Entre ellas, la actriz peruana Tatiana Astengo, fiel a su estilo sarcástico, pidió también tener el número de un alto mando de las Fuerzas Armadas. “¡Yo también quiero el ‘fono’ del General!”, se lee en el tuit.

En respuesta, Milagros Leiva le recordó a la intérprete de ‘Reina Pachas’, personaje de Al Fondo Hay Sitio, que ella no es periodista, por lo tanto, no mantiene comunicación con políticos.

Tatiana Astengo, actriz peruana.

“Cuando seas periodista y entrevistes a muchos actores de la política y de las fuerzas armadas los tendrás, también tengo el tuyo porque alguna vez te he entrevistado. No hablé con el general para evadir ley como insinúan, lo usé para defenderme de un abuso absoluto de las armas”, escribió la periodista.

La periodista Milagros Leiva y la actriz tuvieron un enfrentamiento en las redes sociales debido al escándalo con la PNP. Captura: Twitter

Sin embargo, Tatiana Astengo no se quedó callada y reveló que además de ser actriz, ejerció el periodismo, pero con la diferencia de que ella jamás le faltó el respeto a alguna autoridad.

“He ejercido el periodismo y lo dejé porque no quería ser digitada por los dueños del canal. Y en ese tiempo nunca tuve un 'fono’ de ningún Coronel, pero lo que sí tuve y tengo es dignidad y respeto a la autoridad. Mal ejemplo el tuyo. Eso no se hace. No hay excusa", respondió la artista.

Tatiana Astengo le responde a Milagros Leiva. Captura: Twitter

Luego, la actriz de ‘Elvira’ en De vuelta al barrio compartió información sobre las papeletas sin pagar que mantiene en su registro Milagros Leiva.