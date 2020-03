La periodista Juliana Oxenford aprovechó las cámaras de su programa en ATV para dar su opinión sobre la actitud de Milagros Leiva tras ser detenida por efectivos policiales durante el toque de queda que vive el país por el brote de coronavirus en el Perú.

Ante de dar su opinión, Juliana Oxenford reveló que, ante de emitir su opinión, aclaró que sus palabras no tienen nada que ver con los pleitos personales que ambos tienen.

PUEDES VER Milagros Leiva es intervenida por la PNP y pide a general que la ayude

“Un poco de respeto (por la autoridad) … Ella siempre se victimiza, sus propias acciones hacen que nadie le crea, si tenía los documentos ¿Por qué no los muestra? ¿Mostraste el salvoconducto?, si lo tenía ¿Por qué llamaste al general, Leiva?”

Luego de esto, Juliana Oxenford muestra su salvoconducto y revela que los policías son amables con ella cuando la intervienen, para luego entregar los papales que pide.

Asimismo, la periodista de ATV se cuestionó el por qué recurrir a hacer una llamada a un oficial de la PNP, así como asegurarle a uno de los efectivos que ella estaba trabajando por el Perú.

PUEDES VER Juliana Oxenford arremete contra Milagros Leiva tras detención de la PNP

“Que suerte la tuya, Milagros Leiva, yo no tengo acceso al general. ‘Y no se equivoquen, yo no me equivoco, yo trabajo para mí país’, dice, ¿se cree Dios?”, y agrega: “Si así trabaja para su país, no trabajes Leiva, por favor, no trabajes más, realmente”.

Luego de esto, Juliana Oxenford le recomendó a Milagros Leiva que no crea que la gente está obligada a conocerla y que los hombres de prensa no tienen privilegios para ser tratados de manera diferenciada.

“No todos están obligados a reconocerte, señora Leiva… Presentas tu carnet de prensa salvoconducto, todo eso ¿ok? Y vas a trabajar. Los periodistas no tenemos corona, no somos los reyes del mundo”.