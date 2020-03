Milagros Leiva viene recibiendo duras críticas por ser la protagonista de un video donde es intervenida por la policía durante el toque de queda. La periodista declaró para Andrea Llosa quien consideró dicho episodio como un “escándalo”.

Durante la emisión del programa de Andrea Llosa, su equipo periodístico logró entrevistar a Milagros Leiva a su salida de Willax TV, casa televisora donde tiene un programa de entrevistas.

De plano, la periodista aseguró que el video está “descontextualizado”: “Está presentado después de un largo rato de intervención. Estuve detenida. Llegué a las 9:30 a Corpac y volví a mi casa 11 de la noche”, comenzó Milagros Leiva.

Más cuando Andrea Llosa la cuestiona por comunicarse con una general, la periodista hace visible su molestia.

“Nunca dije que voy a llamar a los generales. Él me llamó. La policía y los soldados no entendían que yo podía transitar. Les presenté el permiso de tránsito, todos los documentos. Lo único que no tenía a la mano es mi SOAT porque es electrónico”

Luego de esto, Milagro Leiva explica que los policías no le creían que su SOAT fuera electrónico: “Cuando les explicaba ellos no querían entender. Ellos me decían que los periodistas no podíamos hacer programas más allá de las 8 de la noche. No entendían. No me querían dejar pasar”.

Pero pronto, Andrea Llosa le dice que en dicho episodio se le veía como un personaje que goza de privilegio: “Se te vio como una fresca… El hecho de coger el teléfono y hablar con el general no te deja bien parada porque todos somos iguales”.

Mas cuando Andrea Llosa le pregunta a Milagros Leiva si siente que se equivocó, ella responde: “No, me da impotencia”

Andrea Llosa le refuta si ella cree que está por encima de la ley: “Lo llamé porque me sentía impotente, para que me ayudara a que ellos entiendan, no para librarme de la ley. Era un pedido de auxilio”.

Pero, llegado el momento, y ante la negativa de Milagros Leiva de hacer un mea culpa, Andrea Llosa reflexiona sobre las imágenes vistas: “Has protagonizado un escándalo espantoso”, palabras que incomodaron mucho más a la periodista de Willax TV quien expresó sus deseos de cortar el enlace lo más pronto posible.