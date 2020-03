El lunes 23 de marzo se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Lucía Bosé a causa de una neumonía. A través de las redes sociales, decenas de artistas le dedicaron mensajes profundos a quien fue una de las más grandes exponentes del cine italiano de los años 50 y 60, entre los que destacó su hijo Miguel Bosé.

Un tierno vídeo con imágenes del cantante y su madre en la Casa Azul de Frida Kahlo, en México, retratan lo estrecha que fue la relación entre ambos. En este clip, Miguel colocó el texto “tu sensibilidad por el arte”, acompañado de la etiqueta #Mami seguida de un corazón azul y al son de la canción ‘Te amaré’.

PUEDES VER Miguel Bosé y otros famosos brindan sentidos mensajes por el fallecimiento de Lucía Bosé

Fue el mismo cantante quien a través de su cuenta de Twitter anunció del sensible fallecimiento de su madre: “Queridos amig@s... Os comunico que mi madre, Lucía Bosé, acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios”.

En una entrevista para la televisión italiana, hace tiempo atrás, la actriz se atrevió a hablar de su hijo. “A Miguel como hijo lo veo de una manera, a Miguel Bosé como artista lo admiro”, expresó Lucía, que impulsó al cantante en su carrera ante un Luis Miguel Dominguín que esperaba tener un descendiente torero.

Pero no todo fue color de rosa. Hubo un momento en la vida de Lucía Bosé en que estuvo distanciada de Miguel. “Sí hubo un tiempo en que no nos hablábamos, pero eso ya ha pasado y no me acuerdo del motivo", confesó en una entrevista para Telecinco en la que dijo tener una memoria selectiva.

Mensajes de otros famosos

Mónica Naranjo fue una de las primeras en comunicar su sentir sobre el fallecimiento de Lucía Bosé. En la publicación que hizo Miguel Bosé, ella comentó: “Querido amigo, siento muchísimo la pérdida... Lucía tiene un alma increíble... Cuidará de todos nosotros desde ahí arriba... Te quiero”.

Mensaje de Mónica Naranjo a Miguel Bosé a través de Twitter.

Otro de los artistas que se sumó a los mensajes fue Biagio Antonacci, quien le envió un fuerte abrazo y destacó la elegancia y el carisma que derrochaba la actriz.

A él se sumó Raphael, quien escribió en una de sus redes sociales: “Se nos fue hoy Lucía Bosé. Entrañable mujer, mucho más que amiga, en realidad casi familia. Tanto Natalia como yo, mandamos mil besos a Miguel Bosé, Lucía y Paola Dominguín, sus hijos. Siempre será presencia!”.

A ambos se suman otros referentes del mundo artístico como Laura Pausini, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, David Summer, Paulina Rubio, David Bustamante, entre otros.