Lady Gaga vive los estragos de la expansión del coronavirus y, por tal motivo, tuvo que hacer algunos cambios en cuanto a su trabajo musical.

La pandemia del virus, que nació en Wuhan, China, no solo ha dado un duro golpe a los que menos recursos tienen, sino también a los más pudientes o estrellas consagradas. Este es el caso de Lady Gaga, quien se vio obligada a retrasar el lanzamiento de su sexto álbum de estudio llamado Chromatica.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la cantante de 33 años, publicó un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram para anunciar la postergación de su nuevo material musical, previsto para el 10 de abril.

“Después de mucha deliberación, he tomado la difícil decisión de posponer el estreno de Chromatica (…). Son tiempos tan complicados para muchos de nosotros y creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para promover felicidad y curación en tiempos como estos. No siento que sea correcto lanzar este álbum con todo lo que está pasando durante la pandemia global”, compartió Lady Gaga a través de su red social.

Cabe mencionar que el único sencillo que se lanzó -hasta el momento- de Chromatica fue “Stupid Love”, el cual vio la luz el pasado 28 de febrero en YouTube.

Lady Gaga se aleja de su familia por el coronavirus

Tras la expansión del COVID-19, Lady Gaga contó que habló con algunos expertos en la materia y, luego de ello, optó por aislarse en su casa y evitar contacto con sus familiares por precaución.

“Hablé con algunos médicos y científicos. No es lo más fácil para todos en este momento, pero lo más amable / saludable que podemos hacer es ponernos en cuarentena (…). Desearía poder ver a mis padres y abuelas ahora mismo, pero es mucho más seguro no hacerlo, así que no los enfermaré en caso de que lo tenga”, dijo en Instagram.