Lady Gaga pospone el lanzamiento de su nuevo disco por el coronavirus

Lady Gaga anunció que postergará la publicación de su nuevo álbum Chromatica de forma indefinida debido a la pandemia por coronavirus. Inicialmente, el lanzamiento del disco estaba programado para el 10 de abril en un concierto sorpresa en el festival Coachella, que también fue postergado por el Covid-19.

“Después de mucha deliberación, he tomado la difícil decisión de posponer el lanzamiento de Chromatica, anunciaré una nueva fecha pronto. Este es un momento agitado y aterrador para todos nosotros, y aunque creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para brindarnos alegría y curación en momentos como este, simplemente no me parece correcto lanzar este álbum con todo lo que está sucediendo durante esta pandemia global”, escribió la protagonista de Star Is Born.

Lady Gaga también canceló los conciertos que tenía previstos en Las Vegas del 30 de abril al 11 de mayo y dijo que espera que los mismos puedan ser reprogramados para finales de mayo. “También espero que podamos vernos en mi gira Chromatica Ball este verano”, escribió.

La cantante anunció el lanzamiento de su disco a inicios de marzo, unas semanas antes de que se declarara la pandemia por coronavirus y que la vida cambiara por completo en el mundo. “Espero que cuando salga el álbum... podamos bailar juntos, sudar juntos, abrazarnos y besarnos, y hacer que sea la celebración más rimbombante de todos los tiempos. Y hasta que llegue ese momento, ¡Todos a quedarse en casa!”, pidió Lady Gaga aquella vez.