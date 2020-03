Johanna San Miguel recuerda divertida escena de Pataclaun por cuarentena [VIDEO]

Johanna San Miguel provocó las risas de sus seguidores al compartir en Instagram el video de una escena de la recordada serie Pataclaun, durante el período de aislamiento social por el coronavirus en Perú.

El pasado domingo 23 de marzo, en el octavo día de la cuarentena, la actriz publicó las imágenes que exponen de forma sarcástica las situaciones que viven algunas personas al no poder salir a recrearse por la cuarentena de 15 días impuesta por el gobierno de Martín Vizcarra.

“¿También te pasa? ‘Taggea’ a tu ‘peor es nada’”, escribió Johanna San Miguel, fiel a su estilo, junto a la escena de Pataclaun que mostró en Instagram.

En el video que publicó la actriz, su personaje (Queca) y Tony (Carlos Carlín) le preguntan a Wendy (Wendy Ramos) si no estaba aburrida de pasar demasiado tiempo con Machín (Carlos Alcántara), cuando este último se encontraba desempleado.

Johanna San Miguel envía alentador mensaje para sobrellevar la cuarentena por coronavirus

Johanna San Miguel utilizó su cuenta oficial de Instagram para aconsejarles a los peruanos cómo podrían sobrellevar la angustia que podrían sentir durante el tiempo que dure el aislamiento social obligatorio.

“Hay días donde me siento más tranquila y días donde me angustio. Supongo que a todos nos pasa igual. Cuando eso pasa, respiro y me trato de escuchar. Sentirte a veces angustiada es normal, no es raro, pero siempre habrá alguna manera de estar mejor. ¿Sabes cuál es mi truco? Vivir este momento un día a la vez. Buenas noches, Perú lindo”, escribió la actriz de Pataclaun.