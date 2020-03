Eiza González se encuentra triste al no haber obtenido el papel de Gatúbela en la nueva versión de Batman, protagonizada por Robert Pattinson.

La actriz mexicana señaló a un medio de entretenimiento que se preparó para participar en la película, pero que no fue suficiente, calificando el hecho como “doloroso”y “duro”.

Asimismo, la actriz de Lola, érase una vez afirmó sentirse ilusionada por ponerse el traje de este personaje, anteriormente interpretado por Halle Berry.

Eiza González. Foto: difusión

“Es imposible no hacerse ilusiones, especialmente cuando llegaste tan lejos. Si llegas hasta ahí es porque de verdad estás viviendo el personaje”, recalcó en una entrevista para The Hollywood Reporter.

“Es doloroso, siempre es duro. Tienes una visión de ti misma en el papel para poder ver al personaje, por lo que no puedes tener un pie dentro y otro fuera”, continuó. “Cuando me preparo para un papel soy un poco rara, especialmente en esos momentos en los que hago pruebas de cámara o estoy muy avanzada en el proceso. Yo vivo y respiro el personaje”, subrayó lamentando no haber pasado la prueba.

Eiza Gónzalez. Foto: difusión

Cabe recalcar que ella fue voceada para el papel de la nueva cinta del Universo Cinematográfico de DC desde el 2017.

The Batman es dirigida por Matt Revees y tiene como objetivo ser estrenada el 25 de junio del 2021. Ellos se encontraban en pleno proceso de rodaje; sin embargo, se tuvo que detener por prevención ante la propagación del coronavirus.

The Batman. Créditos: composición

En el caso de Eiza González, ella se encuentra a la espera de que las producciones en las que participó, Love spreads y Cut throat, se estrenen.