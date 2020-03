Tony Cam cobró gran popularidad tras su exitoso paso por Yo Soy imitando al recordado cantante argentino Sandro. El artista también se ha visto afectado por el toque de queda debido al coronavirus, por lo que no tuvo mejor idea que salir al balcón y deleitar a sus vecinos con su talento.

Y es que todos los peruanos están obligados a cumplir con el aislamiento social obligatorio para evitar el avance en nuestro país del COVID-19 que, hasta el momento, está cerca a los 400 contagiados con 5 casos por muertes confirmadas.

El toque de queda dado por el gobierno del presidente Martín Vizcarra van desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.

Ante esto, Tony Cam, reconocido en el Perú por imitar al cantante Sandro en el programa de Latina Yo Soy, salió a su balcón, encendió su estéreo, puso las pistas que usa en su repertorio habitual, sube el volumen al máximo, cogió su micrófono y se puso a cantar a viva voz.

El imitador de Sandro alegró al edificio donde vive y a toda su cuadra interpretado uno de los temas más solicitados, “Rosa”.

Los vecinos comenzaron a salir a sus ventanas, y desde pisos debajo del suyo miraban a Tony Cam. Otros desde la primera planta grababan con sus celulares mientras aplaudían y gritaban llenos de emoción.

Fiel a su estilo, el Sandro peruano lanzó algunos comentarios jocosos que también utiliza en sus shows: “Señora ¿le gustó? Una mascarilla nos separa” dice a una mujer que lo ve emocionada.

Mientras que, antes de llevar a cabo su famoso movimiento de pelvis. pregunta: “¿Alguien se llama Rosa por casualidad? ¿Quién? ¿Todas? Ok, para todas mis Rosas les voy a dar, con mucho cariño, una regadita, y a las que no se llamen Rosa, no se preocupen, que yo las bautizo”

Acto seguido, hizo el movimiento de pelvis cuando sobre el final de la canción suena en repetidas ocasiones: “Rosa, Rosa, Rosa”, momento que sacó más de un grito a los que presenciaban el improvisado show que alegró las noches de la cuarenta a causa del coronavirus en Perú.