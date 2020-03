La periodista Milagros Leiva se pronunció en las redes sociales después de hacer pública una grabación donde protagonizó un fuerte altercado con agentes policiales, quienes la detuvieron por encontrarla en la calle durante aislamiento social.

La presentadora de noticias no dudó en salir a explicar el bochornoso momento que pasó, asegurando que ha víctima de un abuso de autoridad, ya que afirma que el material audiovisual ha sido editado.

PUEDES VER Milagros Leiva es intervenida por la Policía y pide a general que la ayude

“El jueves 21 a las 9:28 p. m. fui víctima de un abuso policial y militar absolutamente injustificado y (quiero creer) producto de la desinformación. Hoy los mismos malos policías que me grabaron han viralizado un video editado a la mala difamándome como si yo no respetara la ley”, se lee en su cuenta de Twitter".

Milagros Leiva. Foto: Twitter

La exfigura de ATV siempre ha utilizado sus redes sociales para explicar a todos sus seguidores acerca de los incidentes en los que ha sido partícipe.

Como se recuerda, la periodista fue vista en un video donde realizó una discusión con efectivos de la Policía Nacional del Perú y militares, quienes la intervinieron por encontrarla con su vehículo transitando por las calles, pese al toque de queda establecido por el presidente de la República Martín Vizcarra.

Milagros Leiva. Fuente: ATV

Debido a esta infracción, su colega Magaly Medina no dudó en criticarla. “Lo atorrante que puede llegar a ser alguien que se cree que, porque entrevista a ministros y generales, es superior al común denominador de la gente”, manifestó la famosa ‘Urraca’.

Milagros Leiva asegura que no le gusta hacer show con su carrera

La periodista no pudo ocultar su indignación al ver el video que registra su detención circulando en redes sociales. Ante ello, la exfigura de ATV anunció que dará su descargo en su programa periodístico sobre su versión de los hechos.

“No le deseo la muerte a nadie, no he cometido ninguna infracción y no pienso irme del periodismo que es mi vocación. Hoy les contaré todo lo que viví esa noche, no pretendía hacerlo porque no me gusta hacer show con mi carrera y hoy entenderán cómo y por qué terminé hablando con algunos generales de mi país”, escribió en Twitter.