Mathías Brivio se ha sumado a la lista de famosos que comparten reflexiones en sus redes sociales acerca del aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus. El conductor de La máscara publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que describe el significado de la cuarentena.

“Cuarentena en tu casa: No hay reglas sobre cómo ‘hacerlo mejor’ durante una pandemia. No te estreses por el tiempo que pasan tus hijos frente a las pantallas, o que es lo que comen. No te sobrepases con las lecciones a aprender que mandan en el colegio”, se lee al inicio del texto.

PUEDES VER Mathías Brivio defiende a Martín Vizcarra de críticas por dictar estado de emergencia

Publicación de Mathías Brivio Foto: Instagram

Asimismo, en la reflexión menciona que hay que ser conscientes de que se está atravesando por una emergencia mundial donde se debe aprovechar para cultivar los lazos familiares y enriquecer la inteligencia emocional.

“Esta es una emergencia mundial, no una oportunidad para mejorar la productividad y esperar comportamientos normales como si nada estuviera pasando. Esto no es normal. Haz cosas que generen que tu familia fluya, que se genere un espacio donde lo emocional y mental se mantenga estable durante unas semanas”, se menciona.

Mathias Brivio Foto: Instagram

“No es el momento de ponerse super exigente con tus hijos. Ni es el momento de ponerte super exigente con la limpieza de la casa. Es momento de dejar pasar pequeñeces que normalmente te harían enojar. Así vas a poder sobrellevar estos días", se concluye en el mensaje.

Finalmente, Mathías Brivio recomendó a sus seguidores que, en medida de lo posible, traten de sobrellevar la situación que está atravesando el país.

“Hagamos que todo esto sea más llevadero. Las perillas están sensibles, no abramos puertas que no merecen ser abiertas. al menos no por estos días. Vamos que se puede”, dice la descripción de su publicación.