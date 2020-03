A través de su cuenta de Instagram, el piloto Mario Hart comentó sobre la situación que vive el país, pidiendo que se solucione pronto para que pueda continuar con sus labores.

El esposo de Korina Rivadeneira se pronunció mediante las redes sociales para contar cómo realizó su viaje al norte del país. Aseguró que viene pasando una grata semana en compañía de su familia.

“Acá seguimos... pasando la cuarentena con parte de mi familia. Con mucha suerte de haber salido a tiempo respetando el estado de emergencia para poder llegar a nuestra casa de playa”, escribió en su nueva publicación.

Asimismo, el corredor de autos reveló el nombre del lugar dónde se encuentra, confirmando que en dicho sitio no ha llegado el COVID 19. “Colán, pueblo donde no existe ni un solo infectado por el coronavirus y que de alguna manera nos da un poco más de seguridad y tranquilidad”, exclamó la ex figura de Esto es guerra.

"Lo que no quita que igual estamos acatando todas las órdenes de aislamiento social dentro de los parámetros de nuestra casa. Llegamos preparados con elementos para hacer deporte, juegos de mesa, distraernos por las tardes y noches. Armamos una canchita de vóley también dentro nuestra terraza cerca al mar”, detalló el artista urbano.

“Así que tan mal no va la semana. Como todos, estamos esperando que esto se solucione rápidamente para que podamos seguir trabajando y disfrutando de nuestros familiares y amigos. ¡Fuerza para todos! Falta poco. #YoMeQuedoEnCasa #QuédateEnCasa", escribió en su cuenta de Instagram.