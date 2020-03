Delly Madrid desde España: “Debieron tomar acciones más drásticas ante COVID-19″

Tras el aumento de infectados por coronavirus en el Perú, la exmodelo Delly Madrid lamentó que el Estado no haya tomado medidas más estrictas y compartió la situación que vive en España.

La también actriz cómica radica en Barcelona junto a su esposo español Antón Alba, y sus dos mellizas Galla y Cloé.

Sin embargo, no pensó que España sería uno de los países más afectados por la propagación del COVID-19. Por ello, Delly Madrid asegura que teme que el sistema de salud en Perú empeore.

Para la actriz, el Gobierno debió tomar el control antes de la llegada del coronavirus. “Nosotros estamos bien en casa (...) Es triste ver que en Perú la gente no haya tomado conciencia y tomen el tema con seriedad, responsabilidad partiendo desde los políticos, como el jefe de Estado. Se debieron tomar acciones más drásticas a tiempo y de mayor control como lo estamos haciendo en Europa”, señaló a OJO.

Delly Madrid y su esposo. Foto: Instagram

El país europeo no ha podido controlar el aumento de infectados. "Acá en España han aumentado casos a 7 000 y la cifra de muertos ha aumentado. Ojalá en el Perú se tome conciencia porque nuestro sistema de salud no es igual al de España (...) Me preocupa mi familia, mi madre vive allí, mis amistades y la gente mayor es la más vulnerable de este contagio”, señaló.

Pidió a peruanos acatar cuarentena. Según Delly Madrid, si sus compatriotas no previenen el contagio de coronavirus, el país sufriría una situación similar a la de Italia, que cuenta con cientos de fallecidos a causa de la pandemia.

“Es increíble que no sean solidarios, la verdad me da mucha pena. Me gustaría que la gente estuviera acá en mi pellejo y vea lo que estoy viendo. Italia sufre, vean como espejo lo que puede pasar en Perú", expresó al medio local.