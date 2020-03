Cantantes unen sus voces en tema que explica la importancia de quedarse en casa

Christian Domínguez, Katy Jara, Ángelo Fukuy, Rubí Palomino, Jonathan Rojas y otros peruanos han unidos sus voces para pedirle a su público que cumpla con la cuarentena decretada por el Gobierno peruano y así evitar la propagación del coronavirus en el país.

En el material audiovisual publicado en YouTube por el dúo Wanna, se observa a los intérpretes nacionales desde sus respectivos espacios. Se encuentran aislados hasta que el presidente indique que el peligro frente al COVID-19 haya disminuido, porque de momento las cifras de infectados y muertos siguen en aumento.

La letra del tema invita a pensar sobre la importancia de quedarse en nuestros hogares para poder salvaguardar a nuestros seres queridos, que podrían verse más perjudicados por el virus.

“Hoy quiero decirte que podemos comenzar, que luchando como hermanos esta guerra acabará y que no hay enfermedad que nos separe, somos todos una sola voz con fuerza y humildad. Porque solo actuando juntos la podremos derrotar. Si buscamos la manera, todos podemos cambiar”, se escucha en parte de la canción “Yo me quedo en casa”.

"Abre paso a la vida, todos quieren despertar en un mundo donde importen los demás", continúa.

“No me importa lo que digan. Yo me quedo en casa, por la salud de mi familia, por mis hijos, por mis padres, porque no soy cobarde...por toda la humanidad, yo me quedo en casa”, se escucha en el coro del tema, que busca frenar la irresponsabilidad de muchos ciudadanos ante el mortal coronavirus.

En la producción también participan el dueto creador de la canción, Walter y Nancy, además de otros intérpretes nacionales.