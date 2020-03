Andrea Llosa llama “fresca” a Milagros Leiva y la cuestiona por “no sentir vergüenza”

Milagros Leiva continúa en el ‘ojo de la tormenta’ luego de haber sido intervenida por un grupo de policías durante el toque de queda. La periodista fue blanco de críticas en las redes sociales, por lo que decidió aclarar el escándalo ante Andrea Llosa.

La conductora de ATV tuvo un enlace en vivo con Milagros Leiva y aprovechó para lanzarle algunos calificativos sobre su actitud que se expone en el video viral.

En las imágenes, Leiva habla por llamada con un alto mando de las fuerzas armadas. Debido a ello, Andrea Llosa la cuestiona: “Se te ve como si tuvieras privilegios. Te ven como una fresca, te han sepultado en redes sociales. ¿Sientes que te equivocaste, no te da vergüenza?”

Milagros Leiva declaró para ATV sobre el escándalo.

La comunicadora se negó a pedir disculpas y aseguró que nunca ha pedido favores gracias a su agenda de contactos. “No, al contrario, me da impotencia. De víctima no tengo nada”, respondió Milagros Leiva.

Milagros Leiva acusa a Andrea Llosa de querer hacer rating con ella

Durante la entrevista, Andrea Llosa cuestionó a Milagros Leiva por recibir una llamada de un general. Esto molestó a la periodista de Willax y la acusó de intentar hacer rating con su caso.

“Si tú quieres hacer de esta entrevista algo para hacer rating, no me estás escuchando. Tú y media humanidad del Perú me acaba de lapidar. Me has dicho que soy una fresca, y que me creo porque llamo a un general", expresó Leiva.