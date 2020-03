Artistas de México critican actitud de AMLO frente a pandemia COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido duramente criticado por diversos artistas de México, esto debido a su conducta el pasado 18 de marzo, donde sorprendió a todos los medios en su conferencia matutina tras soltar algunas frases fuera de lo común en referencia al coronavirus.

El jefe de estado, López Obrador utilizó una estampita para pedir al público calma ante el coronavirus, “El escudo protector es como el detente, ¿saben lo que es el detente?, ¿verdad? El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Esto me lo da la gente”, dijo sacando su billetera y mostrando la imagen.

Sin embargo, AMLO dio más declaraciones, días después sorprendió con más frases, “No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuando no salir. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica” dijo.

Además, agregó, “Sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular”.

Thalía en contra de AMLO

Thalía se mostró en contra de López Obrador, después de ver un video donde se le ve al presidente haciendo todo lo contrario a las medidas preventivas que se recomiendan, la artista dijo “No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos”, dijo.

“No, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles”, puntualizó.

Laura Zapata pide que abracen a AMLO

La actriz mexicana Laura Zapata maldijo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que su nieto, Salomón Andrés López, naciera en un centro de salud de Houston, Texas, y no en un hospital de México, en donde los establecimientos aún presentan carencias.

La actriz utilizó fuertes palabras para cuestionar de los padres del menor. “Malditos todos y su descendencia”, escribió en su cuenta de Twitter. Ante esta situación, usuarios de las redes se dividieron, pues uno apoyaban las críticas, mientras otros cuestionaban el uso de esos términos. El tuit de la actriz se hizo tan popular en internet que se ha vuelto tendencia.

A través de redes, la actriz publicó “Por caridad de Dios, alguien que vaya a abrazarlo a él... requisito indispensable, estar infectado del coronavirus”.

Malditos todos y su descendencia !!! https://t.co/N0GSrSulrT — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 14, 2020

Por caridad de Dios, alguien que vaya a abrazarlo a él... requisito indispensable, estar infectado del #Coronavirus #COVID19mx https://t.co/yGwqhlSY0P — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) March 12, 2020

Hector Suárez pide que AMLO tome en serio la situación

El actor Héctor Suárez Gomiz también se sumó a las críticas en contra de AMLO y haciendo uso de sus redes sociales publicó: “Tengo esperanzas en que absolutamente todos los líderes de cada país se la tomen en serio y no anden diciendo, como que la honestidad va a salvarnos de cualquier otra cosa”, dijo el actor en entrevista con el portal mexicano El Universal.