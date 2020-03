Maribel Guardia es una de las mujeres más hermosas y envidiadas de México. A sus 60 años, la actriz cada día luce una apariencia más juvenil. Pero no es la única. Y es que parece que su belleza viene de familia, pues su hermana Vilma Chacón también ha sorprendido con su atractiva apariencia en redes sociales.

A pesar de que Maribel Guardia siempre se refiere a ella como su mamá, Vilma Chacón es su hermana mayor y tiene 80 años.

Ella ha sido muy importante en la vida de la exmiss universo de Costa Rica, ya que cuando la madre de ambas falleciera, Chacón asumió el rol materno para Maribel, razón por la que la actriz le dice “mamá” de cariño en las redes sociales.

En una entrevista para el programa Suelta la Sopa, Maribel Guardia detalló el inmenso amor que le tiene a Vilma Chacón.

PUEDES VER: Kim Kardashian miente a su madre Kris Jenner sobre polémica entre Taylor Swift y Kanye West

“Mi hermana es como mi segunda madre”, afirmó la actriz costarricense, quien también habló que su mamá falleció cuando ella tenía 9 años luego de luchar por muchos años contra la leucemia.

Incluso, Maribel Guardia señaló que le debe su vida artística a su hermana. “Yo me sentía fea, cuando gané Miss Costa Rica no lo podía creer (...) Ese año no había patrocinadores, entonces la gente anunciaba a las muchachas que veían bonitas a un canal de televisión”, contó la también conductora de televisión.

La actriz añadió que fue Vilma Chacón quien mandó sus fotos a los medios de comunicación para que concursara en el “Señorita Costa Rica” a los 18 años. “A la mañana siguiente llamaron al teléfono para decir que había sido la ganadora”, detalló la artista.

Desde ese momento, la vida de Maribel Guardia cambió para siempre, convirtiéndose en una celebridad en constante ascenso y reconocida en México.

PUEDES VER: La Divaza responde por filtración de video íntimo en redes sociales

Maribel Guardia debuta en Tik Tok

La popular actriz sorprendió a sus seguidores de las redes sociales luego de unirse a Tik Tok y publicar tres vídeos, en los que bailó al ritmo de la canción “Qué rica son las papas”, jugó con su mascota e imitó una escena de novela mexicana.

Hasta el momento, Maribel Guardia tiene más de 31 000 seguidores en Tik Tok, plataforma social que se ha vuelto tendencia en estos últimos meses.