La periodista Verónica Linares sorprendió a los televidentes de América Noticias al aparecer conduciendo el noticiero desde el interior de su domicilio, este lunes 23 de marzo.

Por medio de una transmisión en su hogar, la comunicadora acompañó a Federico Salazar en la conducción del programa de América TV.

Verónica Linares tomó esta decisión con el fin de no exponerse al contagio del coronavirus, pues ahora necesita tener más cuidado con su salud, ya que se encuentra embarazada por segunda vez.

“Vamos a estar comunicados por medio de esta transmisión tecnológica. Quédate en tu casa. No salgas. Ni asomes la nariz, para mí es mas difícil”, bromeó Federico Salazar con su compañera durante la emisión de América Noticias.

Recordemos que, el último sábado, Sheyla Rojas y ‘Choca’ Mandros también transmitieron el programa Estás en todas desde sus casas para cumplir con la cuarentena que decretó Martín Vizcarra, a fin de evitar la expansión del coronavirus en el Perú.

Verónica Linares se defiende tras críticas por trabajar embarazada

Verónica Linares brindó una contundente respuesta a las personas que la criticaron por seguir trabajando aún estando embarazada y durante la propagación del COVID-19 en nuestro país.

“Hay gente que me insulta, creen que sigo trabajando porque quiero perder a mi hijo, porque tengo 43 años y no me muero por volver a ser mamá. Es bien estúpido eso, pero no puedo estar respondiendo a estúpidos”, aseveró.

“El problema con las embarazadas es que yo no podría tomar antibióticos. Pero yo no me voy a morir, no le va a pasar ninguna enfermedad a mi bebé. Lo que más me preocupa ahora es mi suegro con cáncer y mi mamá que es diabética”, añadió la periodista.