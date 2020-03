Tongo arremete contra Magaly Medina: “Su programa es pura maldad”

El popular Tongo lanzó una fuerte crítica contra Magaly Medina asegurando que ella lo ha perjudicado al hacer diferentes comentarios sobre su persona.

El cantante recordó que la popular ‘Urraca’ lo expuso en polémicas situaciones a través de Magaly TV. Además, rememoró la fuerte discusión que tuvo con ella el año pasado en plena transmisión del programa.

Magaly Medina tiene fuerte enfrentamiento con Tongo. (Foto: captura)

“Magaly es una mala señora, ¿cuántas maldades me ha hecho Magaly Medina? Como eso de Mesa Redonda, o dijo que me robé una cartera. Incluso la última vez me botó cuando estaba contando de mi enfermedad”, aseveró.

En otro momento, Tongo cuestionó los contenidos que presenta el programa Magaly TV, la firme y hasta aseguró que en el espacio de ATV se engaña a los televidentes. “Eso está mal, por eso no quiero ni salir en la televisión. No me puedo prestar para salir en programas que mienten a la gente”, señaló.

El intérprete de “La pituca” expresó su total rechazo hacia Magaly TV, la firme, aseverando que este le ocasionaba náuseas.

“El programa de Magaly Medina me da ganas de vomitar, porque todo lo que hace es maldad, con pura maldad hace su casa, todo es pura maldad. Conmigo ha ganado cualquier cantidad de plata y tengo para denunciarla porque todo es mentira”, sentenció Tongo.

En septiembre del 2019, Magaly Medina tuvo un fuerte enfrentamiento de palabras con Tongo cuando este pedía apoyo para realizarse una diálisis, pues se encontraba en delicado estado de salud.