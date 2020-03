Suspenden rodaje en el que participaba Jacky Bracamontes por el coronavirus

La actriz mexicana Jacky Bracamontes, recordada por ser la coprotagonista en la primera versión de la telenovela Rubí, anunció que se postergó la película que estaba grabando en Cancún por el coronvirus y que aún sigue a la espera de los resultados médicos de una de sus hijas quien tiene síntomas del Covid-19.

“No vamos a poder estar juntos hasta saber si tienen el bicho o no”, dijo la intérprete. Asimismo, informó que aunque viajará a Miami para tratar de estar un poco más cerca de sus otros hijos, tendrá que aguardar los resultados.

Jaclekin Bracamontes junto a su esposo e hijas.

“Les cuento que nos pospusieron la filmación de la película que estábamos haciendo en Cancún y la verdad, está súper bien por la seguridad de todos. Yo estoy con mis bebecitas, aquí en México, que por fin nos vamos a ir a Miami porque extraño mucho a mis grandes (…) pero bueno, creo que aquí el mensaje es estar todos juntos en familia y tratar de sobrellevar eso que no es fácil”, dijo a través de sus videos.

La semana pasada, su esposo Martín Fuentes, que tanto él como una de sus hijas, Renata, se sometieron a una prueba para saber si tienen Covid-19, ya que estuvieron en contacto con algunas personas que dieron positivo. “Renata, una de mis hijas, tuvo fiebre muy alta, con tos y tomamos la decisión de no irnos a México para no contagiar a mis dos hijas que estaban en México, a mi mamá. Mi esposa estaba en Cancún grabando su película, y por eso lo mejor era que no me fuera a México, que nos quedáramos en Miami para ver si alguno de nosotros tenía algún síntoma del virus”, reveló en Instagram.