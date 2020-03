Juliana Oxenford critica a Milagros Leiva tras detención durante toque de queda

Milagros Leiva se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser la protagonista de un video donde es detenida por la Policía, durante el toque de queda, para evitar la expansión del coronavirus. Ante esto, la periodista Juliana Oxenford tuvo duras palabras contra su colega.

En su cuenta personal de Facebook, Juliana Oxenford le dio una respuesta a un familiar suyo tras conocerse el video de la detención de Milagros Leiva.

PUEDES VER Milagros Leiva es intervenida por PNP durante aislamiento social y llama por teléfono a general

La periodista de ATV comenzó preguntándose sobre los supuestos antecedentes de Milagros Leiva en temas bastante polémicos y si esto basta para explicar el porqué tuvo esa reacción con los policías tras ser intervenida.

“¿Se puede esperar menos de una mujer que invita a toda la fauna política a su matrimonio?, ¿que pagó a un prófugo de la justicia?, ¿que difamó más de una vez por denuncias que no pudo demostrar que eran ciertas?”, se cuestionó Juliana Oxenford.

Milagros Leiva mostró una actitud prepotente cuando fue detenida por efectivos policiales.

Pero Juliana Oxenford prosiguió con su comentario, solo para asegurar que ella no se codea con políticos ni personas vinculadas a los poderes de turno.

PUEDES VER Milagros Leiva duramente criticada por detención en toque de queda [VIDEO]

“Desgraciadamente, le siguen dando tribuna porque, eso sí, se maneja muy bien con las esferas de poder. No te preocupes, Manuel Oxenford, yo estoy hecha de otra madera y no he construido mi carrera en función a mentiras y puñales a mis colegas”.

Vale recordar que tras el incidente que involucra a Milagros Leiva en una intervención en horas de la noche, durante el toque de queda, para prevenir el avance del coronavirus en nuestro territorio, la periodista no ha salido a dar explicaciones formales sobre el incidente, ni del por qué actuó de manera alterada, ni de la llamada a un general de la PNP para que resuelva su problema.

Juliana Oxenford que revela que también la detuvieron

A raíz de la intervención a Milagros Leiva y su cuestionable actitud ante los efectivos de la Policía Nacional del Perú, Juliana Oxenford hizo una revelación personal sobre estos días de toque de queda.

En su cuenta de Twitter aseguró que todos los días la detienen efectivo policiales quienes le piden documentos y el salvoconducto requerido para transitar en horas donde rige el toque de queda.